Traffico Roma del 16-04-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 16 aprile 2026, il traffico sulla rete stradale laziale si presenta molto intenso. La luce verde indica che le principali arterie sono congestionate, con rallentamenti diffusi e code significative in diversi punti. Le condizioni di circolazione risultano particolarmente critiche nelle zone centrali e nelle principali uscite dalla città. La situazione è monitorata dalle autorità competenti, che segnalano possibili ulteriori ritardi nel traffico.

luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta fino all'uscita per la Tiburtina e successivamente tra le uscite Prenestina Ardeatina ancora in carreggiata interna incidente code a partire dall'uscita Laurentina fino allo svincolo Parco de' Medici in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti per traffico molto intenso a partire dalla caccia fino all'uscita Aurelia e poi dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Pontina sempre in esterna...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2026 ore 11:30 Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED Notizie correlate Traffico Roma del 11-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ancora oggi e domani alla fiera di Roma alla 36esima edizione di... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Interruzione tra gli svincoli di Vasto Sud e Termoli. | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli; Stop ai treni veloci sulla linea Av Roma-Firenze per lavori di attivazione Ertms dall’11 al 13 aprile. Traffico Roma del 16-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno ben trovati resta intenso al traffico sulle principali strade in entrata verso il centro e sull'intero percorso del ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor - facebook.com facebook