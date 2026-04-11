Traffico Roma del 11-04-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 11 aprile 2026 alle 16:30 presenta diverse criticità, secondo le ultime comunicazioni di infomobilità. Il servizio, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti sulla situazione stradale in tempo reale. Numerose strade risultano congestionate, con rallentamenti distribuiti in varie zone della città. La situazione è in continua evoluzione e monitorata costantemente dagli enti competenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ancora oggi e domani alla fiera di Roma alla 36esima edizione di Romics il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games potenziato per l'occasione il servizio del trasporto pubblico con 31 treni straordinari della linea fl1 in partenza ogni 15 minuti nelle ore di punta in programma per il pomeriggio una manifestazione con corteo tra il Colosseo piramide Enza da via Celio vibenna per raggiungere Piazzale Ostiense Tra le strade itinerario del corteo via di San Gregorio piazza Albania e viale Aventino possibili chiusure e deviazioni anche per...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2026 ore 16:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra... Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED