Dopo alcune settimane di sosta, il campionato di Superbike torna a ritmo di gara. Le competizioni con le moto “vere” riprendono, portando nuovamente in pista piloti e squadre che si sfidano su circuiti nazionali e internazionali. La ripresa segna il ritorno di un appuntamento fisso per gli appassionati, con le corse che si svolgeranno nelle prossime settimane secondo il calendario stabilito.

Dopo una pausa di qualche settimana venerdì riprende il campionato di Superbike – che è molto diverso dalla MotoGP, e ora la soffre un po' Venerdì, sullo storico circuito di Assen nei Paesi Bassi, riprenderà il Mondiale di Superbike. È il torneo di moto da corsa più importante al mondo dopo la MotoGP, la più importante categoria del Motomondiale. Ma rispetto a quest’ultimo, la Superbike è tutta un’altra cosa: le moto sono diverse, lo stile di guida pure e le gare sono di più e un po’ più brevi. Ci sono piloti che sono passati dalla Superbike alla MotoGP e altri che hanno fatto la scelta opposta, ma è difficile essere forti in entrambe le categorie.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tornano le corse di moto, ma quelle con le moto “vere”

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