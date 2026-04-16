Tornano gli ambulanti di Forte dei Marmi a Porcia

Il 25 aprile, a Porcia, si terrà nuovamente l’appuntamento con gli ambulanti di Forte dei Marmi, che tornano nella cittadina dopo una pausa. Si tratta delle bancarelle del mercato di qualità più noto del paese, noto per la vasta scelta di prodotti e l’organizzazione consolidata nel tempo. La presenza di questa manifestazione rappresenta un momento atteso dagli abitanti e dai visitatori della zona.

A grande richiesta tornano a Porcia per il 25 aprile Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più amato d’Italia. Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta in Friuli l’energia e lo stile inconfondibile del vero.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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