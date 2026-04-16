Topi blatte cimici e liquami fognari che risalgono dai tubi del carcere di Torino | Un letamaio più che un' istituzione pubblica

A Torino, nel carcere Lorusso e Cutugno, sono stati segnalati problemi igienici e di salute pubblica, tra cui la presenza di topi, blatte, cimici e liquami fognari che risalgono dai tubi. Le condizioni dell’istituto sono state descritte come un “letamaio” piuttosto che un luogo di detenzione pubblico. Le criticità che interessano la struttura non si limitano al sovraffollamento, alla carenza di personale, alla diffusione di droga o alla violenza, ma riguardano anche aspetti di igiene e sicurezza.

Le criticità che compromettono la quotidiana operatività del carcere Lorusso e Cutugno di Torino non riguardano solamente il sovraffollamento della popolazione detenuta, la carenza d'organico della polizia penitenziaria, la droga che vi circola all'interno o il diffuso clima di violenza. Lo si.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Topi, blatte e vespe: sos nello zoo del Grassi Leggi anche: Topi, blatte e vespe tra i reparti del Grassi: 100mila euro per l'emergenza nell'ospedale di Ostia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Topi, blatte ed allagamenti di fogne, Osapp: Condizioni indegne di lavoro nel carcere di Torino; Topi e fogne nel carcere: la denuncia choc del sindacato; Carceri, allarme a Torino: Degrado e esalazioni, condizioni al limite. Topi, blatte, cimici e liquami fognari che risalgono dai tubi del carcere di Torino: Un letamaio più che un'istituzione pubblicaLe criticità che compromettono la quotidiana operatività del carcere Lorusso e Cutugno di Torino non riguardano solamente il sovraffollamento della popolazione detenuta, la carenza d'organico della po ... torinotoday.it Topi, blatte ed allagamenti di fogne, Osapp: Condizioni indegne di lavoro nel carcere di TorinoL’Organizzazione Sindacale OSAPP torna a denunciare la gravissima situazione della Casa Circondariale di Torino, dove il personale di Polizia Penitenziaria è costretto a operare quotidianamente in con ... torinoggi.it Il pane non ti fa ingrassare per le calorie. Lo fa in un altro modo. I topi che mangiavano più non c'entrava nulla. Mangiavano le stesse calorie degli altri. Si muovevano uguale. Eppure ingrassavano lo stesso — e cominciavano a farlo già dalla quarta settimana. - facebook.com facebook Gajab topi Baaz aadami Hai Jab jail Jaane Ki Bari Aati Hai to hospital ke bed per let jata hai x.com