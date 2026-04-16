Topi blatte cimici e liquami fognari che risalgono dai tubi del carcere di Torino | Un letamaio più che un' istituzione pubblica

Da torinotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, nel carcere Lorusso e Cutugno, sono stati segnalati problemi igienici e di salute pubblica, tra cui la presenza di topi, blatte, cimici e liquami fognari che risalgono dai tubi. Le condizioni dell’istituto sono state descritte come un “letamaio” piuttosto che un luogo di detenzione pubblico. Le criticità che interessano la struttura non si limitano al sovraffollamento, alla carenza di personale, alla diffusione di droga o alla violenza, ma riguardano anche aspetti di igiene e sicurezza.

Le criticità che compromettono la quotidiana operatività del carcere Lorusso e Cutugno di Torino non riguardano solamente il sovraffollamento della popolazione detenuta, la carenza d'organico della polizia penitenziaria, la droga che vi circola all'interno o il diffuso clima di violenza. Lo si.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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