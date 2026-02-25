Topi blatte e vespe | sos nello zoo del Grassi

Un'epidemia di insetti, tra topi, blatte e vespe, ha causato un allarme nello zoo del Grassi di Ostia. La presenza di questi animali indesiderati si è aggravata a causa di scarsa igiene e cattiva gestione dei rifiuti, spingendo l'ospedale locale a chiedere un intervento immediato per una bonifica. La situazione ha creato preoccupazione tra visitatori e personale, che chiedono interventi rapidi e efficaci per risolvere il problema.

A chiedere un «intervento urgente», stavolta, è un ospedale: il Grassi di Ostia. Però non si tratta di un'operazione chirurgica, bensì di bonifica ambientale. Perché nel nosocomio del litorale è scattato uno «stato di estrema urgenza», così ha scritto l'Asl Roma 3, che ora avverte la «necessità di agire senza indugio». Per riuscire a far fronte a 5 richieste «di intervento urgente per situazioni di infestazioni da ratti, blatte, vespe e altri insetti pericolosi, da parte dei servizi territoriali e ospedalieri». Questi i 5 sos che sono stati lanciati dai responsabili di 3 reparti (Nefrologia, Oculistica e Medicina d'Urgenza) e di altre 2 strutture del Grassi (il Centro Vaccinale e il Centralino), come si legge nella delibera varata dall'Asl. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Marocco, l'ibis eremita prospera nello zoo di Rabat Iga Swiatek contro gli Australian Open: “Siamo animali nello zoo osservati anche durante la cacca?”Dopo la sconfitta contro Rybakina agli Australian Open, Iga Swiatek non si tiene e si sfoga.