Stasera alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso Top Gun – Maverick, un film del 2022 diretto da Joseph Kosinski. La pellicola vede protagonista un cast di attori che interpreta piloti militari in missioni ad alta quota. La trasmissione fa parte della programmazione serale della rete, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire questa produzione cinematografica.

Top Gun – Maverick: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun – Maverick, film del 2022 diretto da Joseph Kosinski. Si tratta del sequel dello storico film del 1986 ed è interpretato da Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. A più di 30 anni dal conseguimento del brevetto alla scuola Top Gun, Pete “Maverick” Mitchell, ora Capitano di vascello della Marina degli Stati Uniti, è un pilota collaudatore. Nonostante i numerosi e illustri successi, la ripetuta insubordinazione, assieme al desiderio di non smettere di volare, gli hanno impedito la promozione ad ammiraglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Top Gun – Maverick: tutto quello che c'è da sapere sul film

