Durante un'intervista trasmessa da un programma televisivo, un calciatore di Serie A ha avuto un alterco con i giornalisti. La discussione è degenerata in una lite furiosa, durando pochi minuti. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, attirando l'attenzione del pubblico e dei media. Tra le frasi pronunciate, una in particolare ha suscitato scalpore:

. La scena si consuma in pochi minuti ma lascia un’eco destinata a rimbalzare a lungo tra social e televisione. Da una parte Moise Kean, attaccante della Fiorentina, dall’altra Kristian Pengwin, tipster e content creator noto nel mondo delle scommesse e dei pronostici calcistici. In mezzo, le telecamere de Le Iene e un confronto che nasce da un acceso scambio di opinioni diventato rapidamente personale. Tutto prende forma a Firenze, sotto casa del calciatore, dove un chiarimento atteso si trasforma in tensione crescente. Il motivo? Alcuni commenti pubblici e messaggi privati che hanno acceso la miccia tra i due protagonisti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ti am***o”. Le Iene, l’intervista al calciatore di Serie A finisce malissimo: lite furiosa

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