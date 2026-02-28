Lite dietro le quinte Sanremo 2026 finisce malissimo tra il cantante e la fidanzata famosa

Durante le prove di Sanremo 2026, un cantante e la sua fidanzata, nota personalità del mondo dello spettacolo, sono stati coinvolti in una discussione accesissima che si è protratta fino a sera. Testimoni hanno riferito di un confronto intenso e di un clima teso tra i due, lontano dal pubblico e dai riflettori. La lite è poi diventata di dominio pubblico attraverso alcuni video condivisi sui social network.

Il Festival di Sanremo non vive soltanto sul palco dell'Ariston. Mentre le luci si accendono sulle esibizioni e le classifiche tengono il pubblico con il fiato sospeso, dietro le quinte si consumano storie fatte di sussurri, tensioni e retroscena che rimbalzano sui social in tempo reale. Nelle ultime ore, al centro del chiacchiericcio finisce un cantante in gara alla 76esima edizione di Sanremo e la sua fidanzata famosa. La loro relazione era già finita sotto la lente d'ingrandimento quando i due avevano ufficializzato la storia. Lei, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Gianmarco Steri, era stata accusata da alcuni utenti di voler restare agganciata al mondo dello spettacolo.

