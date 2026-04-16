Sabato 18 aprile alle 10:00 si terrà a Volandia a Somma Lombardo un incontro intitolato

Sabato 18 aprile, alle ore 10:00, la sala conferenze di Volandia a Somma Lombardo ospiterà un incontro dal titolo Friuli 1976 – 2026: Il Segno di Zorro. L’evento mira a celebrare il cinquantenario del terremoto in Friuli, analizzando come quella tragedia abbia innescato la creazione del moderno sistema di Protezione Civile in Italia. L’eredità di Zamberletti e l’evoluzione dei soccorsi tecnologici. Il fulcro della mattinata sarà la figura di Giuseppe Zamberletti, soprannominato appunto Zorro, che fu il commissario straordinario incaricato di gestire l’emergenza friulana. Gianni Spartà, giornalista esperto della biografia ufficiale del commissario, interverrà per delineare i tratti umani e politici della sua gestione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto Friuli: l’eredità di Zorro e il futuro dei soccorsi

Notizie correlate

Leggi anche: Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambini

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ti racconto il terremoto: gli studenti protagonisti della memoria del Friuli; Notizie dalla Giunta; Gli studenti raccontano il terremoto del Friuli: così la memoria passa di generazione in generazione; Storie di ricostruzione: Bluenergy raccoglie i ricordi del Friuli per il 50° del sisma.

Volandia ricorda il terremoto del Friuli e la nascita della Protezione CivileA cinquant'anni dal sisma del 1976, il museo del volo ospita un convegno sull'eredità di Giuseppe Zamberletti e il ruolo dell'Aeronautica Militare nelle emergenze ... varesenews.it

Terremoto in Friuli di 2.9 nella notte, epicentro a PreoneUDINE - Terremoto di magnitudo 2.9 nella notte in Friuli. La scossa è stata registrata alle 3.14 di oggi, giovedì 16 aprile, con epicentro a circa 5 chilometri a sud/sud-est ... ilgazzettino.it

QUANDO LA TERRA SUSSURRA E LA MEMORIA TREMA Terremoto in Friuli di 2.9 - Lo comunica la protezione civile del Friuli Venezia Giulia Nordest 16 aprile 2026 C’è un punto tra Tolmezzo e Ampezzo in cui la geografia non è solo distanza, ma memoria. - facebook.com facebook

Quando si parla di ricostruzione post terremoto in Italia, il cosiddetto “modello Friuli” resta ancora oggi il punto di riferimento più solido e studiato. Un risultato che, nei grandi terremoti italiani, rappresenta l’unico caso realmente concluso. x.com