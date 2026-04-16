Terni inflazione si spinge in alto a marzo | Aumenti consistenti mai verificati da anni ANALISI E RILEVAZIONI

A Terni, i dati ufficiali mostrano un aumento dell’inflazione a marzo, con percentuali che non si vedevano da diversi anni. La direzione generale dei servizi statistici del Comune ha pubblicato un’analisi dettagliata, evidenziando come gli aumenti siano stati consistenti e significativi rispetto ai periodi precedenti. La rilevazione fornisce un quadro chiaro dell’andamento dei prezzi e delle variazioni registrate nel mese appena concluso.

Una spinta significativa verso l’alto per l’inflazione nel mese di marzo. A segnalare ed analizzare i dati è la direzione generale servizi statistici del Comune di Terni. Nel complesso la variazione congiunturale, rispetto al mese di febbraio, è pari a +0,5 sia a livello nazionale che a Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, l’inflazione raddoppia a marzo: carrello e bollette pesanoI dati economici raccolti dalla direzione generale servizi statistici del Comune di Terni delineano un quadro di forte pressione sui bilanci delle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terni, inflazione si spinge in alto a marzo: Aumenti consistenti mai verificati da anni. ANALISI E RILEVAZIONI; L’inflazione a Terni a marzo è super; Marzo mese nero per l’inflazione a Terni: gasolio +10,9% e gas +8,2. Fmi: Europa al bivio Rischio recessione con inflazione al 5%Lo shock energetico pesa sulla crescita e spinge l'inflazione al rialzo, l'allerta da Alfred Kammer, direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale ... rainews.it Inflazione a doppio regime: spinge le azioni e mette pressione ai bondReazione contrastante al balzo registrato dai prezzi Usa (+3,3% annuale a marzo). Le Borse europee e Wall Street estendono il recupero post-tregua, ma il timore di conseguenze permanenti dallo shock p ... ilsole24ore.com Buona serata da …. Orvieto-Terni magia sospesa nel tempo Arroccata su una rupe di tufo vulcanico, Orvieto incanta già al primo sguardo… ma è al crepuscolo che diventa pura poesia Le luci calde si riflettono sul pavé bagnato, mentre vicoli medievali, ar facebook #Terni, c’è la 7° edizione della fiera del #disco, #fumetto e collezionismo x.com