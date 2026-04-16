Terni il convegno ‘Intelligenza artificiale medicina ed etica’ | Tema dell’innovazione patrimonio condiviso con la comunità

Lunedì 20 aprile alle 17.30 si terrà nella sala blu di Palazzo Gazzoli un convegno dedicato all’intelligenza artificiale, alla medicina e all’etica. L’evento, che coinvolge diversi esperti, si concentrerà sul ruolo delle nuove tecnologie nel settore sanitario e sui temi etici connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La discussione si inserisce nel quadro di un patrimonio di innovazione condiviso con la comunità locale.

Il convegno ‘Intelligenza artificiale, medicina ed etica’ si svolgerà lunedì 20 aprile (ore 17.30) nella sala blu di Palazzo Gazzoli. Un appuntamento di particolare rilievo dedicato ad un tema attuale e strategico per il futuro della società contemporanea: il rapporto tra sviluppo tecnologico.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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