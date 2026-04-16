Terni è scomparso Alfio Paccara | Esempio di rigore coerenza e abnegazione disinteressata

A Terni è deceduto Alfio Paccara, figura nota come ex assessore e militante politico. Nato quasi un secolo fa, Paccara aveva dedicato gran parte della vita alla città. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una memoria storica locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato per il suo modo di vivere e di agire.

Una memoria storica della città di Terni, ex assessore e militante politico è venuto a mancare alla soglia dei cento anni. E’ scomparso all’età di 99 anni Alfio Paccara, recentemente premiato nell’ambito di una iniziativa che evocava i 135 anni della Cgil. Aveva ricevuto una pergamena ed una.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Addio ad Alfio Paccara: scompare il pilastro della storia di TerniLa comunità di Terni piange una figura centrale della sua storia civile e sindacale, con la scomparsa di Alfio Paccara all’età di 99 anni. Altri aggiornamenti Si parla di: Terni, è scomparso Alfio Paccara: Esempio di rigore, coerenza e abnegazione disinteressata; Addio ad Alfio Paccara | scompare il pilastro della storia di Terni.