Alle ore 12 del 16 aprile, presso la Federazione italiana gioco calcio (Figc), è stato protocollato l’atto relativo alla crisi della Ternana calcio. L’unico documento inviato riguarda l’istanza di fallimento depositata al tribunale di Terni nei confronti della società rossoverde. Contestualmente, è stato fissato un procedimento presso il tribunale. Al momento, non sono stati comunicati altri atti o sviluppi ufficiali sulla situazione societaria.

A mezzogiorno di oggi, 16 aprile, l’unico atto relativo alla crisi della Ternana calcio arrivato agli uffici della Federazione italiana gioco calcio, la Figc, era l’istanza di fallimento depositata al tribunale di Terni nei confronti della società rossoverde e la conseguente fissazione.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Caos nella Ternana: società in liquidazione volontaria e allenamento annullato. I calciatori: “Non sappiamo nulla, situazione assurda”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ternana caos, protocollata anche l’istanza di liquidazione volontaria: cosa succede ora; Caos Ternana, la proprietà: Non investiamo più, colpa di Bandecchi. Cosa può succedere adesso; Ternana, protocollata in Camera di Commercio la liquidazione volontaria dei Rizzo; Ternana, il giorno della verità: tra tribunale e futuro appeso a un filo.

Caos Ternana: gli aggiornamenti live della situazione delle FereLa situazione della Ternana resta sempre più intricata e carica di tensione, tra campo e questioni extra-sportive che stanno incidendo pesantemente sul futuro del club. Nelle ultime settimane si è pas ... it.blastingnews.com

Caos nella Ternana: società in liquidazione volontaria e allenamento annullato. I calciatori: Non sappiamo nulla, situazione assurdaLa Serie C non ha pace. Dopo l’esclusione del Rimini di qualche mese fa, anche in casa Ternana – squadra del girone B – regna il caos. Nella giornata di ieri, 13 aprile, a sorpresa il club umbro è sta ... ilfattoquotidiano.it

Catania: che fretta c’era, maledetta primavera Il caos Ternana guasta il gran finale della C. Che senso ha far retrocedere (probabilmente) Bra o Samb x.com

Toscana TV. . Caos in serie C: in caso di esclusione della Ternana l’Arezzo ne beneficerebbe sull’Ascoli. Ecco la situazione #arezzo #calcio #seriec #toscanatv facebook