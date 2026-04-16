Ternana allo sfascio | tra buffi tribunali e pezze al culo ‘sto campionato è ‘na barzelletta!

La Ternana ha annunciato la richiesta di liquidazione volontaria, mentre il club si trova in una situazione di crisi che coinvolge aspetti legali e amministrativi. La squadra, che fino a poco tempo fa disputava il campionato, si trova ora al centro di procedure giudiziarie e di una gestione finanziaria problematica. La situazione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, rendendo la vicenda una delle più discusse nel panorama calcistico locale.