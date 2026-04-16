Ternana allo sfascio | tra buffi tribunali e pezze al culo ‘sto campionato è ‘na barzelletta!
La Ternana ha annunciato la richiesta di liquidazione volontaria, mentre il club si trova in una situazione di crisi che coinvolge aspetti legali e amministrativi. La squadra, che fino a poco tempo fa disputava il campionato, si trova ora al centro di procedure giudiziarie e di una gestione finanziaria problematica. La situazione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, rendendo la vicenda una delle più discusse nel panorama calcistico locale.
Oh, qui un è più calcio. è ‘na farsa co’ le scarpette! La Ternana s’è messa da sola al muro e ha perfino protocollato la liquidazione volontaria. Tradotto per chi ancora c’ha speranze: si stanno spengendo la luce da soli, senza manco aspettre che gliela stacchino. E mentre questi giocano a “chi chiude prima”, c’è il creditore che gli bussa al tribunale per fallimento. Domani alle 16 c’è l’udienza. praticamente ‘n match decisivo, ma senza pallone: solo carte, bolli e avvocati che se scannano. La cosa bella? Se davvero va in porto ‘sta genialata della liquidazione, la Ternana sparisce dal campionato come ‘n fantasma. Puff! Risultati cancellati, classifica rifatta e tanti saluti.🔗 Leggi su Lortica.it
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