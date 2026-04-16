Tenta di introdurre droga nel carcere di Siena occultandola in un gesso

Nella giornata di oggi, 16 aprile, le forze di polizia penitenziaria di Siena hanno intercettato un tentativo di introdurre sostanze stupefacenti nel carcere locale. L’indagine ha portato a scoprire che l’imprenditore ha cercato di nascondere la droga all’interno di un gesso, ma il traffico è stato bloccato prima che arrivasse ai detenuti. La polizia ha sequestrato la sostanza e ha avviato le procedure per approfondire il caso.

SIENA – Ingegnoso tentativo di introdurre sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Siena, sventato nella giornata dio oggi (16 aprile) grazie all’attenta attività di intelligence della polizia penitenziaria. La droga era stata abilmente occultata all’interno di un gesso applicato al braccio della moglie di un detenuto, giunta in istituto per effettuare un colloquio. L’insolito comportamento della donna, unito ad elementi informativi già in possesso degli agenti, ha fatto scattare controlli più approfonditi che hanno consentito di scoprire lo stupefacente nascosto all’interno del presidio sanitario, verosimilmente destinato al marito ristretto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tenta di introdurre droga nel carcere di Siena occultandola in un gesso Notizie correlate Salerno, tenta di introdurre droga in carcere per il figlio detenuto: bloccato dalla polizia penitenziariaHa tentato di introdurre droga nel carcere di Fuorni, a Salerno, per consegnarla al figlio detenuto, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia... Tenta di introdurre hashish in carcere, arrestato poliziotto penitenziarioTempo di lettura: 2 minutiUn poliziotto della penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 57enne Alessandro Mauro,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Carcere di Prato, provano a introdurre droga e telefoni dall’esterno: due in manette; Caserta, tenta di introdurre hashish in carcere: arrestato poliziotto penitenziario; Tenta di introdurre hashish nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, arrestato poliziotto penitenziario; Spoleto, carcere nel caos: doppia aggressione in 24 ore accende l’allarme sicurezza. Tenta di introdurre stupefacenti in carcere: arrestato un poliziotto penitenziarioSanta Maria Capua Vetere– Tradito da un rigonfiamento sospetto nella divisa proprio mentre stava per prendere servizio. È finita così la carriera di ... cronachedellacampania.it Tenta di introdurre hashish in carcere, arrestato poliziotto penitenziarioUn poliziotto della penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 57enne Alessandro Mauro, è stato arrestato mentre cercava di introdurre hashish nell'istituto carcera ... ansa.it Milano, tenta di investire un poliziotto durante la fuga: arrestato dopo settimane di ricerche - facebook.com facebook Donald J. #Trump prende di mira #PapaLeone XIV. E cosi tradisce un disagio profondo. Quando il potere politico si accanisce contro una voce morale, è perché non riesce a contenerla. Trump non discute Leone: lo implora di rientrare in un linguaggio che po x.com