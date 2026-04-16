Al sud si registrano ancora temporali e piogge intense, con alcune aree sotto l’effetto di condizioni meteorologiche avverse. Nel frattempo, le previsioni indicano che un anticiclone si avvicina e si prepara a dominare sulla penisola, portando un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. La situazione resta monitorata per eventuali aggiornamenti e variazioni delle condizioni meteo.

Roma - Maltempo ancora attivo su alcune regioni meridionali con rovesci e temporali intensi, mentre al. Milano - Bruxelles presenta un sistema innovativo per controllare l’età online, mentre cresce il confronto. Roma - Dichiarazioni incrociate tra Washington e Roma riaccendono tensioni geopolitiche, mentre l’Italia. Maltempo ancora attivo su alcune regioni meridionali con rovesci e temporali intensi, mentre al Nord e Centro si consolida un graduale miglioramento Il quadro meteorologico nazionale resta caratterizzato da una instabilità residua, soprattutto al Sud Italia, mentre il vortice responsabile del recente maltempo si sta progressivamente allontanando verso il Nord Africa.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Temporali insistono al Sud, ma cambia tutto: anticiclone pronto a dominare

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