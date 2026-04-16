Nella prossima settimana, i fan di Tempesta d’Amore assisteranno a nuovi sviluppi nella trama ambientata al Fürstenhof. La serie tedesca in onda su Rete 4 continuerà a proporre colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali. Tra le novità, Sophia incoraggia Larissa a corteggiare Henry, innescando nuove dinamiche tra i protagonisti. La narrazione si prospetta ricca di momenti di suspense e cambi di scenario.

Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 20 al 24 aprile. Tempesta d’amore, anticipazioni al 24 aprile. Sophia organizza una mostra di gioielli realizzati da Larissa, e coinvolge Henry, sperando di farli avvicinare. Dopo essere stato quasi investito da Greta per via della sua distrazione, Miro capisce – grazie a Lale – che è arrivato il momento di lasciar perdere per sempre Lilly. Vincent prende il posto di Markus in un’escursione a cavallo con Katja, e tra i due nasce una maggiore complicità.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 20 al 24 aprile 2026: Sophia spinge Larissa a corteggiare Henry

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