Teatro Concordia di Marsciano da non perdere lapocalisse del sempre più convincente Valerio Aprea

Al Teatro Concordia di Marsciano è in scena una nuova produzione con l’attore Valerio Aprea, considerato tra i interpreti più convincenti della scena teatrale. La rappresentazione fa parte della stagione 20252026, promossa dal Teatro Stabile dell'Umbria e dal Comune di Marsciano. La stagione si concluderà lunedì 20 aprile alle ore 20.

La Stagione 2526 del Teatro Concordia di Marsciano, organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbria e dal Comune di Marsciano, termina lunedì 20 aprile alle 20.45 con Lapocalisse, uno spettacolo di Makkox e Valerio Aprea, con Valerio Aprea; una produzione Argot Produzioni e Dada. Dalla scienza al suo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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