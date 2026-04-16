Targa ricordo consegnata all' ex sindaco di Pisa Giuseppe Prosperi

Nella mattinata di ieri, 15 aprile, al centro polifunzionale Le Sorgenti di San Giuliano Terme si è svolta una cerimonia durante la quale è stata consegnata una targa ricordo all'ex sindaco di Pisa. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e cittadini, con il riconoscimento rivolto allo stesso per il suo impegno pubblico. La consegna si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza.

Nella mattinata di ieri 15 aprile, al centro polifunzionale Le Sorgenti di San Giuliano Terme, si è svolta una cerimonia per consegnare al dr. Giuseppe Prosperi, già Sindaco di Pisa e a lungo dirigente della Democrazia Cristiana nonché affermato professionista, una targa dell'amministrazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Targa della foiba di Monrupino: recuperata e consegnata all'associazione Pro Patria"Questa mattina come Trieste Pro Patria, abbiamo recuperato i resti della targa affissa sull'Abisso Plutone in memoria dei 21 Martiri che ivi furono...