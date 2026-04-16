Taggia allarme conti e stipendi | la gestione sotto accusa

Lunedì scorso si è svolto il consiglio comunale a Taggia, dove si è discusso della situazione finanziaria del municipio. Durante l’incontro, il consigliere Giuseppe Federico ha criticato la gestione amministrativa, evidenziando mancanze nelle strategie di bilancio e risposte poco chiare da parte dell’amministrazione. La discussione ha attirato l’attenzione sulla solidità finanziaria e sulla capacità di gestire le spese relative agli stipendi e ai conti pubblici.

Il consiglio comunale di Taggia, tenutosi lunedì scorso, ha sollevato interrogativi profondi sulla capacità gestionale dell’amministrazione locale, con il consigliere Giuseppe Federico che ha denunciato una gestione priva di visione strategica e caratterizzata da risposte poco chiare durante l’aula. Le critiche si sono concentrate su una serie di mancati investimenti, sulla gestione delle risorse finanziarie e sulla trasparenza dei processi decisionali riguardanti le concessioni demaniali. Gestione delle risorse e criticità sui conti pubblici. Un elemento centrale del dibattito riguarda la salute economica del comune, che all’inizio del 2026 presentava una disponibilità di circa 3 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taggia, allarme conti e stipendi: la gestione sotto accusa Notizie correlate Tottenham nel Caos: La Gestione Tudor Sotto AccusaIl Tottenham Hotspur sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua recente storia con risultati deludenti prestazioni sottotono e un ambiente... Critica a Conte: gestione e infortuni sotto accusaIl momento complicato vissuto dal Napoli, segnato da una lunga serie di infortuni e da un rendimento altalenante, riaccende il dibattito interno sul...