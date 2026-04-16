Il 15 aprile, la portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti non stanno lavorando formalmente per estendere il cessate il fuoco con l'Iran, anche se ha confermato che Washington si impegna attivamente nei negoziati. Nel frattempo, si discute di colloqui indiretti tra le due parti per prolungare di due settimane l’accordo di sospensione delle ostilità. Le negoziazioni sono in corso senza che siano stati annunciati dettagli ufficiali.

Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, il 15 aprile ha negato che gli Stati Uniti siano «formalmente» al lavoro per un’ estensione del cessate il fuoco con l’ Iran, aggiungendo tuttavia che Washington rimane «molto impegnata in questi negoziati». Secondo quanto filtra dal Pakistan, però, i due Paesi sono già impegnati in colloqui indiretti volti a estendere di due settimane la tregua, in scadenza il 22 aprile. L’Iran, da parte sua, ha ribadito la propria disponibilità a proseguire i negoziati. Islamabad è pronta a ospitare un nuovo round di colloqui. Un secondo round di colloqui si terrà «molto probabilmente» a Islamabad, ha affermato Leavitt, sottolineando che la Casa Bianca è «fiduciosa sulle prospettive di un accordo» dopo il fallimento dei negoziati per raggiungere la pace.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stati Uniti-Iran, colloqui indiretti per estendere di due settimane il cessate il fuoco

Iran, tregua di due settimane - 1mattina News 08/04/2026

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