Stasera Tutto è Possibile le pagelle | De Martino non la racconta giusta 5 Paolantoni è Sandokan 8 l' opaca parodia di Gerry Scotti 4

Stasera torna in onda la dodicesima edizione di ‘Stasera Tutto è Possibile’ su Rai 2, condotto da Stefano De Martino con un cast che include Biagio Izzo, Lorella Cuccarini e altri. La prima puntata ha visto le pagelle di alcuni protagonisti: De Martino è stato valutato con un cinque, Paolantoni ha ottenuto un otto, mentre Gerry Scotti è stato giudicato con un quattro.

La prima puntata della dodicesima edizione di ‘Stasera Tutto è Possibile’, lo show condotto da Stefano De Martino su Rai 2, ha nel cast Biagio Izzo, Francesco Panicolato, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, l'esordiente in questa sede Lorella Cuccarini, Maria Sole Pollio, Peppe Iodice e Giovanni Esposito. Vediamone insieme promossi e bocciati. Bisogna ammetterlo: c'è stata una buona costruzione autoriale per mettere una pezza. Ma il buco è rimasto, poco nascosto e in piena vista. Era l'8 aprile 2025 quando un commosso Stefano De Martino dava l'addio a ‘Stasera Tutto è Possibile’ perché avrebbe presto intrapreso ‘altre strade’. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: STASERA TUTTO È POSSIBILE: SCOTTI E CUCCARINI “BENEDICONO” LO SHOW DI DE MARTINO

Leggi anche: Striscia la Notizia, le pagelle del 29 gennaio: Gerry Scotti, lo sfottò a De Martino (8), Lorella Cuccarini torna a brillare (7)

Altri aggiornamenti su Stasera Tutto.

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2; Torna Stasera tutto è possibile; Con Stefano De Martino... Stasera tutto è possibile (pensando a Sanremo 2027); Stasera tutto è possibile, Lorella Cuccarini e Brenda Lodigiani tra gli ospiti del 4 marzo.

Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino da stasera su Rai2: ospiti, cast ed anticipazioniStefano de Martino torna alla conduzione di Stasera tutto è possibile 2026, il comedy show di successo di Rai2. superguidatv.it

Stasera tutto è possibile 2026: il cast (ospiti, concorrenti) dello show di Stefano De MartinoStasera tutto è possibile 2026: il cast (ospiti, concorrenti) dello show di Stefano De Martino in onda su Rai 2. Anticipazioni ... tpi.it

Divertirsi, tra leggerezza e risate: da stasera alle 21.20 su Rai 2, torna una delle squadre più affiatate del piccolo schermo, quella di “Stasera tutto è possibile”, capitanata da Stefano De Martino, nuovamente alla guida del comedy show. Nel cast del programm facebook

Il “Golden Step” poteva vincerlo solo che lui: Giovanni Esposito Siamo ora in diretta su #Rai2 e #RaiPlay con #STEP! #Staseratuttoepossibile x.com