Stasera in tv la programmazione di giovedì 16 aprile
Questa sera, giovedì 16 aprile, sulla RAI vengono trasmessi diversi programmi. Su RAI1 alle 21.30 va in onda il film
RAI1 21.30 Uno sbirro in Appennino RAI2 21.20 Ore14 Sera RAI3 21.20 Splendida Cornice RETE4 21.30 Dritto e rovescio CANALE5 21.20 Stanno tutti invitati ITALIA1 21.26 Armor TV8 21.00 Nottingham Forest – Porto NOVE 21.30 Cash or Trash 20 21.10 Il Re scorpione CIELO 21.20 I. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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