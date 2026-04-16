Stasera in TV, giovedì 16 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti che spaziano tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione include diverse proposte pensate per soddisfare differenti gusti e interessi del pubblico. Gli spettatori possono scegliere tra diverse opzioni, dalla fiction alle trasmissioni di approfondimento, fino agli eventi sportivi in diretta.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Uno sbirro in Appennino. Serie TV - In onda alle 21:30. L'episodio si apre con il presunto suicidio di Gianni Cantelli, un muratore benvoluto, trovato impiccato nel campanile del borgo medievale "La Scola". Benassi ( Claudio Bisio ), frustrato per la mancanza di casi interessanti e per la sua vita sentimentale complicata, si immerge nell'indagine.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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