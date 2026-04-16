Stasera in tv giovedì 16 aprile | Django Unchained

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 16 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 16 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Cast: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Kerry Washington, Kurt Russell, Jonah Hill, Tom Savini, Gerald McRaney, Tom Wopat, James Russo, James Remar, Todd Allen, Don Johnson Django Unchained è un film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino, con protagonisti Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L.🔗 Leggi su 2anews.it

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DJANGO UNCHAINED - disponibile su AMAZON PRIME VIDEO incluso nel l'abbonamento - 2012. Ambientato nel Sud degli Stati Uniti poco prima della Guerra Civile, il film segue Django, uno schiavo che viene liberato dal dottor King Schultz, un eccentrico - facebook.com facebook