Tutto pronto per il gran finale di “Stanno tutti invitati”, lo show di Pio e Amedeo che stasera – giovedì 16 aprile 2026 – saluta i telespettatori con un l’ultima imperdibile puntata. Scopriamo insieme tutti gli ospiti ed anticipazioni della terza ed ultima puntata su Canale 5. Stanno tutti invitati ospiti stasera su Canale 5 del 16 aprile 2026. Stasera, giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con l’ultima puntata di “ Stanno tutti in invitati “, lo show di Pio e Amedeo trasmesso in prima serata su Canale 5. Tantissimi gli ospiti protagonisti dell’ultima puntata dello show giunto al gran finale dopo due puntate che hanno visto il duo comico pugliese celebrare 25 anni di amicizia, ma anche di carriera.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Stanno tutti invitati ultima puntata su Canale 5: ospiti e anticipazioni di giovedì 16 aprile 2026

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