Stanno Tutti Invitati gli ospiti dell’ultima puntata | anche Belen Rodriguez nello show di Pio e Amedeo

Giovedì 16 aprile si è concluso lo show di Canale 5 dedicato ai 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Nell’ultima puntata sono stati presenti diversi ospiti, tra cui anche Belen Rodriguez. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di vari invitati e si è concentrato sul percorso artistico dei conduttori. La trasmissione ha occupato una posizione centrale nel palinsesto del canale durante questa stagione.

Si chiude giovedì 16 aprile lo show evento di Canale 5 dedicato ai 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Per il gran finale di "Stanno Tutti Invitati", il duo comico accoglie un cast ricco: da Belen Rodriguez ai Pooh e Selvaggia Lucarelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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