Spruzza spray urticante nel negozio due giovani finiscono in ospedale

Giovedì 16 aprile 2026, intorno alle 12, un uomo ha spruzzato spray urticante all’interno di un negozio di via XX Settembre. Due giovani sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le ferite riportate. La polizia ha immediatamente fermato l’autore dell’episodio, che si trovava ancora sul posto al momento dell’intervento. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto verifica.

Momenti di paura intorno alle 12 di giovedì 16 aprile 2026 in un negozio di via XX Settembre dove un soggetto, poi fermato dalla polizia, avrebbe spruzzato spray urticante.Due commesse di 29 e 30 anni sono state soccorse dal personale del 118 e accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Accoltella un ragazzo e spruzza spray urticante a un altro per questioni di spaccio: arrestatoMilano, 18 marzo 2026 – L’11 febbraio aveva ferito a coltellate un giovane e nebulizzato con spray al peperoncino un altro ragazzo. Bolzano, spruzza spray urticante a scuola per saltare una verifica: trenta studenti intossicatiQuando le aule della sua scuola si sono svuotate per l'intervallo, uno studente è rimasto al suo posto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spruzza spray urticante sul bus: 13 persone soccorse a Capriano; Aggredito dal rivale geloso spruzza spray urticante. Tutti evacuati dal locale; Legnago. Spruzza spray urticante nei corridoi della scuola, studenti in ospedale; Lite per un parcheggio in zona rossa, l'aggressore spruzza lo spray al peperoncino e scappa: una persona ferita. Spruzza spray urticante sul bus: 13 persone soccorse a CaprianoMomenti concitati oggi nel primo pomeriggio sul bus che dalla città percorre via del Mella verso Capriano del Colle. Con la vettura gremita di persone un giovane ha spruzzato il contenuto di una bombo ... giornaledibrescia.it Genova, allarme da Bershka: uomo spruzza spray urticante e provoca evacuazione del negozioMomenti di tensione all'interno del negozio Bershka in via XX settembre dove, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato spruzzato dello ... telenord.it Spruzza, cucina, gusta! Con il nuovo olio di semi di girasole spray “Tesori del Cuoco” trovi il giusto equilibrio tra praticità e leggerezza Ideale per friggitrice ad aria, ti permette di dosare l’olio in modo semplice e senza sprechi. Perfetto per ogni rice facebook