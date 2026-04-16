Oggi, giovedì 16 aprile, il palinsesto sportivo offre numerosi eventi trasmessi in televisione e in streaming. Tra le competizioni in programma ci sono i tornei di tennis ATP 500 di Monaco di Baviera e Barcellona, i WTA 500 di Stoccarda e WTA 250 di Rouen. Si svolgono anche le gare di ciclismo con O Gran Camiño, gli Europei di judo e i Campionati Italiani di nuoto, tra gli altri eventi.

Oggi, giovedì 16 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP 500 di Monaco di Baviera e Barcellona, WTA 500 di Stoccarda e WTA 250 di Rouen, il ciclismo con O Gran Camiño, il judo con gli Europei, il nuoto con i Campionati Italiani, e tanto altro ancora. Saranno due gli incontri con italiani protagonisti negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona: nel secondo match dalle 11.00, non prima delle 13.30, Lorenzo Sonego sfiderà il russo Andrey Rublev, mentre nel 3° match dalle 11.00, non prima delle 16.00, Lorenzo Musetti affronterà il transalpino Corentin Moutet. Ci sarà un’italiana in gara anche negli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen: nel terzo match dalle 11.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 16 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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