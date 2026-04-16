Splendida Cornice stasera su Rai 3 | gli ospiti e le anticipazioni del 16 aprile

Stasera su Rai 3 va in onda una serata condotta da Geppi Cucciari, che vede la partecipazione di diversi ospiti. Tra loro ci sono un attore, un cantante e una conduttrice, pronti a intrattenere il pubblico con interventi legati a cultura e spettacolo. La serata presenta un mix di momenti di intrattenimento e approfondimenti, con una scaletta che include anche interventi di personaggi noti nel panorama dello spettacolo.

Da Pif a Mario Biondi, passando per Vanessa Scalera: Geppi Cucciari conduce una serata tra cultura, spettacolo e ironia con tanti protagonisti. Non si ferma il viaggio di Geppi Cucciari nel cuore pulsante della cultura pop e alta. Stasera, giovedì 16 aprile 2026, torna in prima serata su Rai 3 un nuovo appuntamento con Splendida Cornice. Lo show di Rai Cultura si conferma un unicum nel panorama televisivo, capace di mescolare con ironia sagace la satira, l'arte e la riflessione sociale. Oltre due ore di spettacolo che, stasera, vedranno un parterre di ospiti particolarmente ricco, tra volti iconici del cinema e grandi nomi della musica italiana.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Splendida Cornice stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni del 16 aprile Notizie correlate Splendida Cornice stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del 2 aprileTra musica, cinema e danza, la nuova puntata del programma di Rai 3 accoglie Patty Pravo, Elio e Pif, con momenti intensi e intrattenimento... Splendida Cornice stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del 9 aprileQuesta sera Splendida Cornice con Geppi Cucciari in prima serata su Rai 3 e RaiPlay. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Splendida Cornice stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del 9 aprile; Splendida Cornice, gli ospiti del 9 aprile: Manuel Agnelli ed Ermal Meta; Splendida Cornice 5 - Puntata del 09/04/2026 - Video; Splendida cornice. Splendida cornice, anticipazioni di stasera 16 aprile: ospiti in studio Giuliana De Sio e Vanessa ScaleraNuovo appuntamento con Splendida cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda stasera - giovedì 16 aprile - alle 21.20 su Rai 3. Tra il ricco parterre di ospiti Giuliana De ... corrieredellumbria.it Splendida Cornice stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni del 16 aprileDa Pif a Mario Biondi, passando per Vanessa Scalera: Geppi Cucciari conduce una serata tra cultura, spettacolo e ironia con tanti protagonisti. movieplayer.it Nella splendida cornice di Santa Maria La Nova Special thanks to: @thatsfabofficial @sonolucadini @santemassmedia @cilento1780 @carpisaofficial @yamamayofficial facebook "Non riuscirei mai a raccontare in un'altra lingua i sentimenti come faccio in italiano. L'italiano è la lingua di quello che provo". Che gioia avere con noi @MetaErmal #SplendidaCornice #ErmalMeta x.com