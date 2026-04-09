Stasera su Rai 3 e RaiPlay va in onda una nuova puntata di Splendida Cornice, condotta da Geppi Cucciari. La trasmissione propone un mix di musica, ironia e intrattenimento dal vivo, con la partecipazione di ospiti come Manuel Agnelli, Ermal Meta e Francesco Salvi. La serata si svolge in una cornice suggestiva, offrendo agli spettatori un appuntamento di intrattenimento leggero e musicale.

Questa sera Splendida Cornice con Geppi Cucciari in prima serata su Rai 3 e RaiPlay. Ospiti Manuel Agnelli, Ermal Meta e Francesco Salvi tra musica, ironia e intrattenimento dal vivo. Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 9 aprile, in prima serata alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay con Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari che unisce cultura, ironia e intrattenimento in oltre due ore di racconto originale. Tra approfondimenti, satira e leggerezza, la conduttrice guida il pubblico in un viaggio tra musica, arte e curiosità. Ospiti Speciali della Puntata Tra gli ospiti della puntata ci saranno i cantautori Manuel Agnelli, con il progetto Suoni dal futuro, ed Ermal Meta, protagonista di un momento musicale speciale insieme a Geppi sulle note di Felicità e Stella . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del 9 aprile

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Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 2 aprile 2026Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20.

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Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 9 aprileVa in onda stasera, giovedì 9 aprile 2026 su Rai3 a partire dalle 21.25, una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma presentato da Geppi Cucciari. Un talk show alternativo prodotto da Rai Cul ... radiomusik.it

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