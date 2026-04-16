Splendida cornice Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospiti 16 aprile 2026

Da tpi.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma “Splendida cornice” condotto da Geppi Cucciari va in onda su Rai 3 alle 21,20. La puntata prevista per il 16 aprile 2026 include vari ospiti e si svolge in una cornice suggestiva. La trasmissione viene trasmessa in prima serata, offrendo uno spazio dedicato all’intrattenimento e alle interviste. Sono state diffuse anticipazioni riguardanti gli ospiti che parteciperanno alla puntata.

. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 aprile 2026. Anticipazioni e ospiti. Il nuovo appuntamento accoglierà in studio le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera, l’attore Nicola Nocella, il cantautore e attore Pierpaolo Capovilla, il giornalista sportivo Paolo Maggioni e la giornalista e critica cinematografica Paola Jacobbi.🔗 Leggi su Tpi.it

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