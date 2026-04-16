Il programma “Splendida cornice” condotto da Geppi Cucciari va in onda su Rai 3 alle 21,20. La puntata prevista per il 16 aprile 2026 include vari ospiti e si svolge in una cornice suggestiva. La trasmissione viene trasmessa in prima serata, offrendo uno spazio dedicato all’intrattenimento e alle interviste. Sono state diffuse anticipazioni riguardanti gli ospiti che parteciperanno alla puntata.

. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 aprile 2026. Anticipazioni e ospiti. Il nuovo appuntamento accoglierà in studio le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera, l’attore Nicola Nocella, il cantautore e attore Pierpaolo Capovilla, il giornalista sportivo Paolo Maggioni e la giornalista e critica cinematografica Paola Jacobbi.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 aprile 2026

Dan Peterson: i 90 anni del Coach - Splendida Cornice 22/01/2026

Notizie correlate

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 2 aprile 2026Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20.

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 9 aprile 2026Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 9 aprile 2026 Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Splendida Cornice 5 - Puntata del 09/04/2026 - Video; Splendida Cornice stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del 9 aprile; Splendida Cornice, gli ospiti del 9 aprile: Manuel Agnelli ed Ermal Meta; Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte. Nel monologo di Geppi Cucciari le parole della prof che curano.

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 aprile 2026Splendida cornice, il programma di Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 aprile 2026 ... tpi.it

Splendida Cornice stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni del 16 aprileDa Pif a Mario Biondi, passando per Vanessa Scalera: Geppi Cucciari conduce una serata tra cultura, spettacolo e ironia con tanti protagonisti. movieplayer.it

Ermal Meta e Geppi Cucciari leggono da “Stella stellina” durante Splendida Cornice. Una favola poetica e intensa sull’amore più grande, quello che si manifesta anche nei momenti più bui, ed è capace di trasformare la notte in un cielo stellato di primavera. facebook