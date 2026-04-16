Giovedì 16 aprile sera su Rai3 va in onda una nuova puntata di “Splendida Cornice”, condotta da Geppi Cucciari. La trasmissione combina elementi di cultura, ironia e spettacolo, offrendo un appuntamento che si svolge in una cornice suggestiva. In questa occasione, due attrici note per le loro interpretazioni nelle fiction parteciperanno alla puntata e si mostreranno fumanti. L’evento si inserisce nel palinsesto serale della rete pubblica.

Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida Cornice” giovedì 16 aprile in prima serata su Rai3 tra cultura, ironia e spettacolo. Il nuovo appuntamento di “Splendida Cornice” vede Geppi accogliere in studio due regine delle fiction e del cinema, due volti iconici che non le mandano mai a dire, due regine “fumantine”: le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera. La prima, indimenticata protagonista di titoli iconici come “ Il Bello delle Donne ” e “L’Onore e il Rispetto”, è tornata sul grande schermo con “ Nel Tepore del Ballo, il nuovo film di Pupi Avati dove interpreta una conduttrice televisiva che strizza l’occhio a Barbara d’Urso, la seconda si è congedata dalla serie “ Imma Tataranni “, salvo ripensamenti.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SPLENDIDA CORNICE: GEPPI ACCOGLIE DUE REGINE FUMANTINE DELLE FICTION

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