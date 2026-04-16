Sovradimensione i Magnitudo raccontano la tragica epopea di Zingonia
The Wall, Tommy, Joe’s Garage, 2112, La Buona Novella, Burattino Senza Fili, Viaggio Senza Vento. Cos’hanno in comune questi album? Che tutti raccontano una storia. Una vicenda reale o di fantasia che si dipana attraverso le varie tracce del disco, con un inizio, una fine, ed una linea narrativa ben precisa. Si chiamano concept album e nessun appassionato di musica ne resta immune. Altra particolarità di questi lavori è che non seguono solamente un filo testuale, ma anche musicale, con temi ricorrenti, richiami nelle melodie, rimandi e citazioni interne. Troppo cervellotico? Può darsi, ma forse è proprio per questo motivo che, nel corso della propria carriera, moltissimi autori restano affascinati da questo canone di scrittura e lo fanno proprio.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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