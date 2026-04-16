Sondrio | attenzione agli sms truffa sulla Tassa sui rifiuti

A Sondrio sta circolando un messaggio sms che avvisa i cittadini di un’irregolarità sulla Tassa sui rifiuti, richiedendo un contatto telefonico al numero 89349413. Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni provenienti da numeri sconosciuti con questa richiesta. Le autorità avvisano di non rispondere e di evitare di fornire dati personali o bancari, poiché si tratta di una truffa.

E' in corso una campagna di messaggi fraudolenti mediante sms relativa alla tassa sui rifiuti.Diversi cittadini stanno ricevendo comunicazioni da numeri di cellulare sconosciuti, aventi il messaggio "La posizione TARI risulta irregolare, è richiesto un suo tempestivo contatto al 89349413 per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari, Hermes mette in guardia: "Attenzione ai messaggi truffa"È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari). Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sondrio: attenzione agli sms truffa sulla Tassa sui rifiuti; Attenzione agli Sms truffa sulla Tari: false comunicazioni in circolazione, allerta del Comune; Attenzione agli sms truffa che simulano errori nel calcolo della Tari; Chiavenna: l'ecocentro comunale si rifà il look. Giù le temperature, i vitigni soffrono L’andamento della stagione nella relazione della fondazione Fojanini #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #SondrioECintura #Sondrio #MonicaBortolotti #Meteo #Previsioni #Ambiente #RisorseNaturali #Salute # facebook Popolare di Sondrio, nel weekend la migrazione ai sistemi Bper x.com