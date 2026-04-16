Secondo gli ultimi sondaggi di YouTrend, Fratelli d'Italia si attesta al 26,4%, registrando una diminuzione dello 0,4% rispetto alla rilevazione precedente. Nonostante il calo, il partito mantiene un buon livello di consenso, considerando che il 79% degli intervistati si mostra favorevole alla rottura con l'ex presidente degli Stati Uniti. I dati riflettono la situazione attuale nel panorama politico italiano.

Ecco gli ultimi sondaggi politici sui partiti italiani Gli ultimi sondaggi politici di YouTrend mostrano come Fratelli d'Italia si attesti al 26,4%, con un calo dello 0,4% rispetto alla penultima rilevazione. Tuttavia, non si tratta di un calo così sostanziale, anche perché la base elettorale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi YouTrend, FdI in calo al 26,4% (-0,4%), ma tiene perché il 79% degli intervistati è favorevole alla rottura con Trump

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