Dopo un incontro del Consiglio di guerra, il primo ministro israeliano ha dichiarato che non ci sarà un cessate il fuoco in Libano e che sono pronti a riprendere azioni militari contro l’Iran. Le tensioni tra Israele e i paesi vicini continuano senza segnali di distensione, mentre le autorità israeliane mantengono una posizione di fermezza. La decisione arriva dopo giorni di colloqui e valutazioni sulla situazione nella regione.

Nessun cessate il fuoco in Libano, anzi Israele è pronto anche a riprendere la guerra contro l’Iran. Così, il solito Netanyahu al termine del Consiglio di guerra che ieri sera si era riunito per decidere sul tema. Riunione sollecitata dagli Stati Uniti dopo l’incontro di Washington tra gli ambasciatori che rappresentano il Libano e Israele negli Usa che avrebbe dovuto preludere a tale sviluppo. Un incontro salutato come storico, dal momento che si è “trattato del colloquio di più alto livello finora tenuto tra funzionari israeliani e libanesi, nonché il primo colloquio diretto tra i due Paesi da decenni”, come ricorda il Timesofisrael. Ma, in realtà, di storico aveva ben poco perché la situazione avrebbe richiesto una rappresentanza ben più significativa, limite che segnalava come la querelle sulla tregua si giocava su altri tavoli.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Solito Netanyahu, solito sabotaggio dei negoziati

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