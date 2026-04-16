In Veneto si discute sulla possibilità di bloccare l'accesso ai social e alle chat ai minori di 16 anni, con l’obiettivo di limitare l’uso di servizi online da parte dei più giovani. Le autorità stanno valutando misure per regolare l’ingresso ai contenuti digitali, mentre si intensificano le discussioni tra istituzioni e esperti sul tema della tutela dei minori nel mondo digitale. La questione riguarda principalmente le modalità di applicazione e le implicazioni pratiche di tali restrizioni.

Il controllo dell’accesso digitale per i giovanissimi diventa un tema centrale tra le istituzioni europee e la politica veneta, con il presidente del gruppo Liga Veneta, Morosin, che sostiene l’allineamento tra le nuove direttive di Bruxelles e la proposta legislativa regionale presentata lo scorso 17 marzo. L’obiettivo è blindare la protezione dei minori contro i rischi legati all’uso precoce dei social network e delle chat online. Identità digitale e vigilanza per proteggere i fragili. La strategia europea punta a implementare strumenti stringenti per verificare l’età degli utenti che navigano sul web. Secondo quanto delineato da Morosin, tale approccio trova continuità nel progetto già esaminato nella Prima Commissione consiliare della regione Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social e chat: il Veneto propone il blocco ai minori di 16 anni

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