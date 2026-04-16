Siniscola trovato un corpo in un’ex fabbrica | l’ombra del degrado

Un uomo è stato trovato morto questa mattina all’interno di un edificio abbandonato a Siniscola, nell’ex stabilimento della Sardocalce. La scoperta è avvenuta poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. L’area, da tempo dismessa, si trova in uno stato di abbandono e degrado. Sul luogo sono presenti i sanitari e le forze di polizia.

Un uomo è stato trovato senza vita nella mattinata di questo giovedì all’interno dell’ex stabilimento della Sardocalce a Siniscola. Il ritrovamento è avvenuto in uno degli edifici della zona industriale ormai dismessi, quando un gruppo di addetti alla manutenzione del verde stava effettuando operazioni di pulizia e rimozione della vegetazione nelle vicinanze della struttura. Gli operai che stavano lavorando nell’area esterna sono stati i primi a imbattersi nella scena, rinvenendo il corpo in uno stato avanzato di decomposizione in uno dei locali interni della fabbrica abbandonata. Immediatamente dopo la scoperta, sul luogo si sono mobilitati diverse forze dell’ordine e di soccorso: gli agenti del commissariato di Siniscola, la Polizia locale e i Vigili del fuoco hanno presidiato l’area per garantirne la sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siniscola, trovato un corpo in un’ex fabbrica: l’ombra del degrado Notizie correlate “I suoi cani…”. Mattia trovato morto in casa, l’orrore sul suo corpo: cosa hanno trovatoIl mistero attorno alla morte di un giovane uomo trovato senza vita nella sua abitazione continua ad arricchirsi di dettagli che, invece di chiarire,... Giallo in casa Lavazza: trovato il corpo del giardiniereIl ritrovamento del corpo di un dipendente storico nella villa del vicepresidente Torino: all’interno della prestigiosa residenza di Marco Lavazza,…... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lasciano la figlia di 6 mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa, denunciati due turisti a Siniscola; Siniscola, trovato un cadavere dentro l’ex Sardocalce. Siniscola, rinvenuto un cadavere in uno stabile abbandonatoCadavere in decomposizione trovato nell’ex Sardocalce di Siniscola: l'uomo potrebbe essere un senza fissa dimora ... cagliaripad.it Siniscola, dramma dell’emarginazione: cadavere all’interno dell’ex SardocalceMacabra scoperta nella tarda mattinata di oggi all’interno dell’ex fabbrica Sardocalce di Siniscola, un’area dismessa da tempo e spesso al centro di segnalazioni per degrado. Il cadavere di un uomo, i ... unionesarda.it Buongiorno a tutti, dove andare con due bimbi di 3/6 anni di sera vicino Siniscola Grazie a tutti :-) - facebook.com facebook