Shure MoveMic Two | offerta shock su Amazon risparmi il 30%

Su Amazon, il kit Shure MoveMic Two è stato scontato del 30%, passando da 549 a 384 dollari. La riduzione di prezzo ammonta a 165 dollari e riguarda un prodotto dell’ambito audio professionale. La promozione è stata annunciata come un’offerta speciale, che permette di acquistare il dispositivo a un prezzo significativamente più basso rispetto alla sua quotazione normale.

Una drastica riduzione di prezzo ha colpito il mercato dell’audio professionale su Amazon, dove il kit Shure MoveMic Two è stato messo in vendita a 384 dollari, segnando un ribasso di 165 dollari rispetto alla quotazione abituale di 549 dollari. L’offerta, registrata in data 15 aprile, rappresenta il punto più basso mai raggiunto per questo set tecnologico, che offre uno sconto del 30% rispetto al valore standard. Il pacchetto proposto non si limita ai soli microfoni, ma include una dotazione completa pensata per la versatilità operativa: due unità lavalier wireless MoveMic, una custodia protettiva per il trasporto, un case di ricarica e un ricevitore dedicato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shure MoveMic Two: offerta shock su Amazon, risparmi il 30% Notizie correlate Motorola moto tag in offerta 30% su pacco da quattro finché dura l’offerta amazon per il giorno dei presidentiQuesto testo esamina il Moto Tag di Motorola, un tracker Bluetooth dotato di funzionalità avanzate che includono il supporto UWB e l’integrazione con... Apple in offerta su Amazon: sconti fino al 20% su AirPods Pro 3 e AirTag, occasioni per l’ecosistema.Amazon offre attualmente sconti significativi su prodotti Apple, in particolare sulle AirPods Pro 3 e sugli AirTag.