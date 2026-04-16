Un pilota originario di Calabria si prepara a fare il suo ingresso nel campionato spagnolo Sportbike 660, un appuntamento di rilievo nel mondo delle due ruote. Dopo aver raggiunto risultati significativi, il giovane atleta si propone di confrontarsi con alcuni dei più talentuosi nel settore, portando avanti una carriera che ha già attirato l’attenzione nel panorama nazionale. La sua presenza rappresenta un passo importante per il motociclismo calabrese.

Il pilota catanzarese Marco Paonessa approda nel prestigioso campionato spagnolo Sportbike 660, segnando un primato per il motociclismo calabrese. Il giovane talento sarà impegnato in una stagione di alto livello tecnico su una Aprilia RS 660, con l’obiettivo di consolidare la propria crescita sportiva verso le categorie mondiali. La sfida internazionale si preannuncia estremamente complessa. La scelta della competizione spagnola non risponde a una semplice volontà di partecipazione, ma a una precisa strategia professionale. Questo circuito è infatti riconosciuto come uno dei più selettivi al mondo, capace di forgiare piloti che successivamente raggiungono i vertici della MotoGP.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida in Spagna: il talento calabrese Paonessa punta alla MotoGP

Notizie correlate

Talento sannita alla finale di The Voice Kids: Maria Rosaria Rondina conquista la sfida con Elisa e punta alla vittoria.La voce del Sannio risuona nella finale di “The Voice Kids”: Maria Rosaria Rondina, una giovanissima cantante di Benevento, ha conquistato un posto...

Aprilia punta a Bagnaia per il 2027: la sfida per il campione del MotoGPIl mondo della MotoGP si trova in un momento di grande rilievo, con le trattative per il futuro dei piloti principali che stanno entrando nella fase...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il derby spagnolo dei quarti, il Barcellona sfida l'Atletico Madrid; Sinner torna sul trono del ranking ATP, ma quando Alcaraz può tornare numero 1 al mondo?; Lutto in Spagna: addio a Santamaria, gloria del Real Madrid e ct della Spagna ai Mondiali '82; LIVE Italia-Spagna 12-16, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: prima sconfitta per il Settebello.

Cancellata 'per guerra' la sfida in Qatar tra Argentina e SpagnaA causa dell'attuale situazione politica in Medio Oriente, la finalissima tra la vincitrice di Euro 2024 e della Coppa America 2024, non si giocherà ... rainews.it

L'ex calciatore dell'Udinese, oggi svincolato, lavora e suda per rimanere in forma aspettando una chiamata da qualche club. (da gerardeulofeu Instagram)Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Monaco, l'attaccante del Real Madrid ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario che ha sconvolto la Spagna ... corrieredellosport.it

Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE facebook

#Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com