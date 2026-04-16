Serale Amici 2026 cosa aspettarsi dalla quinta puntata? Le anticipazioni

Sabato 18 aprile 2026, va in onda su Canale 5 la quinta puntata del Serale di Amici, condotto da Maria De Filippi. La registrazione della serata ha rivelato che ci saranno diversi cambiamenti rispetto alle puntate precedenti, con esibizioni di studenti e prove che potrebbero influenzare l’andamento del programma. I telespettatori possono aspettarsi momenti di suspense e sorprese lungo tutta la serata.

Sabato 18 aprile 2026 torna in prima serata su Canale 5 il Serale di Amici di Maria De Filippi con la sua quinta puntata, e le anticipazioni raccolte dalla registrazione promettono una serata ricca di colpi di scena. Siamo ormai a metà percorso ricordiamo che le puntate totali sono nove, con la finale fissata per sabato 16 maggio e la competizione si fa sempre più serrata tra i dieci concorrenti rimasti in gara. Prima di entrare nel vivo delle dinamiche di gara, vale la pena soffermarsi sul parterre di ospiti che animerà la serata. Alla giuria siederanno Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, affiancati da un giudice speciale d’eccezione: Cristiano Malgioglio.🔗 Leggi su Tutto.tv

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Vanessa Incontrada ospite della quinta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 18 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com