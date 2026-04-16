Senago incendio a Villa Sioli | c’è l’ombra del dolo il parco resta chiuso

Un incendio si è verificato recentemente a Villa Sioli, una storica residenza situata a Senago. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e, al momento, ipotizzano che il rogo possa essere stato appiccato volontariamente. A seguito dell’incidente, il parco circostante è stato chiuso al pubblico e le operazioni di accertamento sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incendio.

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