Sciopero dei giornalisti | la risposta della Fieg al comunicato della Fnsi

La Federazione Italiana Editori Giornali ha risposto al comunicato diffuso dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana riguardo allo sciopero dei giornalisti. La Fieg ha commentato le motivazioni della protesta, sottolineando le proprie posizioni e le eventuali differenze di vedute rispetto alle richieste dei giornalisti. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le aziende editoriali.

Gli editori della FIEG, fin dall'inizio dell'avvio del confronto per il rinnovo contrattuale, hanno rappresentato la necessità di un cambiamento sostanziale delle regole contrattuali per recuperare efficienza e produttività e consentire di affrontare adeguatamente le nuove sfide del mercato, attraversato da un’innovazione tecnologica epocale. Ci si trova infatti a dover applicare un contratto nazionale di lavoro pieno di rigidità, vincoli ed istituti ormai insostenibili che ostacolano la competitività ed aggravano la situazione economica delle aziende, rappresentando peraltro una barriera all’ingresso delle nuove professionalità....🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sciopero dei giornalisti: la risposta della Fieg al comunicato della Fnsi Notizie correlate La risposta della Fieg alla Fnsi sullo sciopero dei giornalistiGli editori della FIEG rilevano che siamo in presenza di un contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La7, giornalisti in sciopero il 10 aprile per retribuzioni e applicazione del contratto. La Fnsi al fianco dei colleghi - FNSI; Giornalisti La7 in sciopero oggi: contestano stipendi e mancato contratto; Sciopero dei giornalisti di La7: il comunicato sindacale; Sciopero giornalisti La7, le accuse a Urbano Cairo: Continua a non pagare una parte dei compensi. Giornalisti in sciopero, il comunicato dell'UniraiIl contratto giornalistico si fonda su due principi costituzionali: la giusta retribuzione e la libertà di stampa. Le giornaliste e i giornalisti di Unirai-Figec esprimono preoccupazione per il futur ... rainews.it Sciopero dei giornalisti il 16 aprile. Le ragioni dell'Fnsi. La nota Fieg: Necessità di un cambio sostanzialeQuesto il testo del comunicato della Fnsi da pubblicare sui quotidiani, periodici, agenzie e siti web in occasione dello sciopero dei giornalisti del 16 aprile: ''Le giornaliste e i giornalisti italia ... ansa.it Oggi lo sciopero: i comunicati nel primo commento facebook È iniziato lo sciopero indetto dal Comitato autotrasportatori siciliani che prevede il blocco delle operazioni di scarico e carico merci dalle navi. “Ci dispiace che si creeranno dei problemi con la grande distribuzione dei supermercati, ma non possiamo lavorare i x.com