Scandalo nelle classifiche | come i bot e i soldi truccano lo streaming

Durante l'estate 2025, un'intercettazione telefonica effettuata in carcere ha portato alla luce pratiche illecite legate alle classifiche musicali internazionali. Le conversazioni hanno rivelato come siano stati impiegati ingenti somme di denaro e l'uso di bot per influenzare i numeri di ascolto e alterare i risultati delle classifiche. Le indagini proseguono per verificare l'estensione di queste attività e individuare eventuali responsabili.

Un’intercettazione telefonica avvenuta in carcere nel corso dell’estate 2025 ha messo a nudo le dinamiche occulte che regolano le classifiche musicali globali, rivelando come ingenti somme di denaro vengano utilizzate per manipolare i flussi di ascolto. In quella conversazione, il rapper Young Thug ha ammesso di aver investito 50 mila dollari specificamente per garantire che l’album di Gunna, intitolato DS4Ever, raggiungesse la vetta delle classifiche americane, superando persino il progetto Dawn FM di The Weeknd. L’evoluzione della payola: dai viaggi a Tahiti agli algoritmi automatizzati. Quello che un tempo era noto come payola, una pratica illegale degli anni ’30 che prevedeva regali costosi o viaggi esotici ai direttori radiofonici per ottenere spazio in onda, si è trasformato in una sofisticata operazione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo nelle classifiche: come i bot e i soldi truccano lo streaming Notizie correlate Da Berlino di Ernia a Noemi e Bresh: il pop non sta diventando immortale nelle classifiche, ma nelle curveLa musica pop oggi trova nuova vita negli stadi: “Berlino” di Ernia diventa coro calcistico, mostrando come il tifo rilanci i successi musicali. “I chili di plasma da eliminare sono 540”: lo scandalo nelle mail. Ma nessuno informò i verticiAncona, 1 aprile 2026 – Il caso del plasma gettato tra i rifiuti speciali a Torrette si arricchisce di dettagli inquietanti, che spostano il focus... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Kanye West, l'antisemitismo e le polemiche per la sua presenza al Wireless Festival di Londra. Starmer: Decisione preoccupante; Scandalo fondi UE in Grecia: rimpasto nel Governo | Mitsotakis: serve incompatibilità tra Ministri e deputati; Finlandia domina la classifica della felicità: sorpresa Costa Rica nella top ten, Italia 38ª; Carlo Ponti, marito di Sophia Loren | Lo scandalo, le nozze nel 1966 e la nascita dei due figli. #Report anticipa lo scandalo: testimonianze inedite e scenari esplosivi - facebook.com facebook Napoli, scandalo al San Carlo, accuse a Lissner e alle star: “Gonfiavano i compensi” x.com