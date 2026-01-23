Le orecchie di Schlein | Pd dilaniato sull' antisemitismo e lei lancia la campagna d’ascolto
La vicenda delle dichiarazioni di Schlein ha riacceso il dibattito interno al Partito Democratico sull’antisemitismo. La segretaria ha avviato una “campagna d’ascolto” per affrontare le criticità e ricostruire il dialogo. In un contesto di divisioni, le sue parole sembrano più una chiamata a confronto che una presa di posizione definitiva, in un momento di profondi confronti e riflessioni all’interno del partito.
Il partito si spacca ancora al Senato nella discussione sull'antisemitismo. Nel frattempo Schlein convoca una segreteria per annunciare "un viaggio in Italia". Mentre i riformisti attendono ancora una Direzione (in tutti i sensi) Il Pd si spacca sull'antisemitismo. I riformisti non firmano il testo di Giorgis Ha una linea politica chiara: è la segreteria telefonica. “Pronto, sono Schlein, lasciate un messaggio”. Il Pd si è fatto acustico. Il silenzio di decisioni viene riempito con “l’ascolto” e le scelte rimandate con i “viaggi in Italia”. Oltre alla gestione disastrosa del testo Delrio (il testo sull’antisemitismo) e la mediazione fallita, ieri, su un ulteriore disegno di legge, del senatore Andrea Giorgis, c’è la tecnica dello struzzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Nuova tegola sul Pd di Elly Schlein: la proposta di Delrio sull’antisemitismo spacca il partito
Leggi anche: Il ddl sull’antisemitismo dei senatori “riformisti” spacca il Pd. L’irritazione di Schlein
Argomenti discussi: Meloni critica Trump sulla Groenlandia: L'ho sentito, gli ho detto che è un errore l'aumento dei dazi. Schlein: Doveva essere netta. Tajani: L'Italia si pone come Paese mediatore.
Schlein: Premier subalterna agli Usa, se dice solo sì indebolisce l’Unione europeaPer la segretaria dem la premier minimizza sui dazi e tace sulla Groenlandia, non può chinare sempre il capo. Per fortuna la Costituzione le impedisce di ... repubblica.it
La maglietta della salute, il cerotto sul naso, l’ipotesi di scambio Gaza-Albania. Ecco cosa si sono detti dietro le quinte Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli – Il videoSnobbato Carlo Nordio che parlava nell’aula di Montecitorio, i leader del campo largo hanno preferito ricevere il Comitato per la liberazione di Marwan Barghouti. Prima di raggiungere giornalisti di s ... open.online
Schlein saluta Ranucci con baci sulle guance a evento per il “No” a riforma sulla giustizia a Roma - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.