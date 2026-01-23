Le orecchie di Schlein | Pd dilaniato sull' antisemitismo e lei lancia la campagna d’ascolto

La vicenda delle dichiarazioni di Schlein ha riacceso il dibattito interno al Partito Democratico sull’antisemitismo. La segretaria ha avviato una “campagna d’ascolto” per affrontare le criticità e ricostruire il dialogo. In un contesto di divisioni, le sue parole sembrano più una chiamata a confronto che una presa di posizione definitiva, in un momento di profondi confronti e riflessioni all’interno del partito.

Il partito si spacca ancora al Senato nella discussione sull'antisemitismo. Nel frattempo Schlein convoca una segreteria per annunciare "un viaggio in Italia". Mentre i riformisti attendono ancora una Direzione (in tutti i sensi) Il Pd si spacca sull'antisemitismo. I riformisti non firmano il testo di Giorgis Ha una linea politica chiara: è la segreteria telefonica. “Pronto, sono Schlein, lasciate un messaggio”. Il Pd si è fatto acustico. Il silenzio di decisioni viene riempito con “l’ascolto” e le scelte rimandate con i “viaggi in Italia”. Oltre alla gestione disastrosa del testo Delrio (il testo sull’antisemitismo) e la mediazione fallita, ieri, su un ulteriore disegno di legge, del senatore Andrea Giorgis, c’è la tecnica dello struzzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

