Sara Curtis, molto attesa prima della gara, ha vinto la finale dei 100 stile libero femminili ai Campionati Italiani di nuoto 2026. Dopo la sua prestazione, ha dichiarato di non essere del tutto soddisfatta e di poter migliorare nei 50 metri stile libero. La nuotatrice ha concluso la gara con un tempo che le permette di qualificarsi per le prossime competizioni.

Era tra le più attese della vigilia e non ha deluso le aspettative. Sara Curtis si è oggi imposta nell’ultimo atto dei 100 stile libero femminili ai Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, la diciannovenne piemontese ha bissato il titolo di ieri nei 50 dorso ottenendo un altro successo, senza però record nazionale. Curtis ha chiuso infatti i suoi 100 sl in 53.40, a 39 centesimi dal miglior primato nazionale. Gara dominata dalla giovane azzurra che ha preso il largo già nella prima vasca (25.23) prima di frenare leggermente in quella di ritorno. Arriva comunque per la classe 2006 il secondo titolo nazionale e la qualificazione per il grande obiettivo dell’estate, gli Europei di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Curtis: “Non sono pienamente contenta della mia gara, credo di poter fare meglio nei 50 sl”

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2026 Italian Swimming Championship Women's 50m Backstroke Final fin2026.microplustiming.com/export/NU_2026… Sara Curtis 27.33 =RI Federica Toma 28.20 Francesca Pasquino 28.32 4. Francesca Romana Furfaro 28.50 5. Chiara Lamanna x.com