Sant'Alessio dopo indiscrezione Fanpage stop di Fdi al cambio nomine per i direttori D'Amato chiede commissione d'inchiesta

In Regione Lazio l'Asp Sant'Alessio è tornata al centro dell'attenzione, con il consigliere regionale di Azione che ha richiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione del patrimonio dell'ente. Nel frattempo, si sono susseguite indiscrezioni riguardo a un possibile stop di Fratelli d’Italia alle modifiche nelle nomine dei direttori, mentre il partito non ha ancora confermato ufficialmente questa decisione.