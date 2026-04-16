Sant'Alessio dopo indiscrezione Fanpage stop di Fdi al cambio nomine per i direttori D'Amato chiede commissione d'inchiesta
In Regione Lazio l'Asp Sant'Alessio è tornata al centro dell'attenzione, con il consigliere regionale di Azione che ha richiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione del patrimonio dell'ente. Nel frattempo, si sono susseguite indiscrezioni riguardo a un possibile stop di Fratelli d’Italia alle modifiche nelle nomine dei direttori, mentre il partito non ha ancora confermato ufficialmente questa decisione.
L'Asp Sant'Alessio continua a essere al centro del dibattito in Regione Lazio: ora il consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato chiede una commissione d'inchiesta sulla gestione del patrimonio. Intanto, dopo l'indiscrezione pubblicata da Fanpage.it, è stata sconvocata d'urgenza la commissione per la modifica dei requisiti richiesti ai direttori delle aziende di servizi alla persona.🔗 Leggi su Fanpage.it
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