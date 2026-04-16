A partire da giugno 2026, in Italia, Samsung Electronics introdurrà una nuova gamma di televisori che utilizza la tecnologia Micro RGB e integra funzioni di intelligenza artificiale avanzate. La presentazione ufficiale avverrà nel nostro paese, segnando un passo importante nel settore dell'elettronica di consumo. La casa produttrice ha annunciato l’arrivo di questi dispositivi, destinati a cambiare il modo di guardare la tv in casa.

Samsung Electronics presenterà in Italia, a partire da giugno 2026, la nuova generazione di televisori dotati di tecnologia Micro RGB e funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Il piano strategico del colosso coreano è stato delineato durante l’evento Inside Samsung – The First Look Europe tenutosi a Francoforte, dove è stata tracciata la rotta per il prossimo decennio nel settore dell’intrattenimento domestico. Oltre i limiti dei display: la rivoluzione dei LED microscopici. Il salto tecnologico proposto dal produttore punta a superare i vincoli strutturali dei pannelli attuali tramite l’impiego della tecnologia Micro RGB. A differenza dei sistemi tradizionali, questa soluzione elimina la necessità di filtri colore e di una retroilluminazione separata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung rivoluziona il cinema in casa: arrivano i Micro RGB AI

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